Berlin (dpa) - Das Eintreten der CDU für feste Lohnuntergrenzen weckt beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) die Hoffnung, dass noch in dieser Wahlperiode Mindestlöhne für alle Branchen gesetzlich geregelt werden können.

«Ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor dem Durchbruch», sagte der DGB-Vorsitzende Michael Sommer dem Sender hr-iNFO. Er glaube, «dass sich nach dem CDU-Parteitag sehr viel tun wird».

Beim CDU-Bundesparteitag im November soll über den Vorstoß abgestimmt werden, eine Lohnuntergrenze für alle Branchen einzuführen, die bislang keine Tarifverträge haben. Bestimmen soll diese Untergrenze jeweils eine Kommission der Tarifpartner. Die Höhe soll sich am Tarifniveau der Zeitarbeit orientieren. Der Mindestlohn dieser Branche liegt bei 6,89 Euro pro Stunde im Osten und bei 7,79 Euro im Westen.

Die CDU bleibt damit deutlich unter dem Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde, den der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt. Sie lehnt auch dessen Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn weiter ab. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe stellte in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin» klar: «Es geht nicht um einen politischen Mindestlohn, es geht nicht um Lohnfindung im Parlament, sondern zwischen den Tarifparteien.» Man müsse etwas für den Bereich der nicht tariflich gebundenen Arbeitsplätze tun. «Da greifen bisher die Regelungen nicht ausreichend.»

Gröhe ging davon aus, dass dies zusammen mit dem Koalitionspartner FDP machbar sei. Der Union und der FDP gehe es gemeinsam darum, «dass die Tarifparteien ihrer Aufgabe gerecht werden», sagte er. FDP-Generalsekretär Christian Lindner zeigte sich gesprächsbereit. Das Modell der CDU sei eine Diskussion wert, sagte er der ARD. Zugleich betonte Lindner: «Für die FDP ist klar: Politiker dürfen nicht über Löhne entscheiden.»

Karl-Josef Laumann, der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA, ging im Sender hr-iNFO davon aus, dass der Vorstoß beim CDU-Bundesparteitag große Unterstützung finden wird. «Hier findet eine programmatische Erweiterung der CDU statt», sagte er. Inzwischen habe sich bei vielen in der Union die Erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht in Ordnung sei, «wenn Arbeitnehmer acht Stunden am Tag arbeiten und davon nicht leben können». In der Zeitung «Die Welt» (Montag) wertete Laumann die Entwicklung als Erfolg des Arbeitnehmerflügels der Union. «Die Antragskommission konnte gar nicht über uns hinweggehen.»

Unionsfraktionsvize Michael Fuchs betonte in der «Passauer Neuen Presse» (Montag), er sei nur bereit, eine Mindestlohndiskussion mitzumachen, wenn sie unter dem Aspekt der Tarifautonomie geführt werde. «Die Verantwortung darf nicht bei der Politik liegen, sondern muss von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wahrgenommen werden.»