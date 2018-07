Inhalt Seite 1 — Ex-BayernLB-Chef: Gribkowsky verneinte Nebenabreden Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Der wegen Bestechlichkeit und Untreue angeklagte Ex-Vorstand der BayernLB, Gerhard Gribkowsky, hat nach Aussage des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Schmidt persönliche finanzielle Vorteile aus dem Formel-1-Verkauf abgestritten.

Eine Frage nach möglichen «Nebenabreden» habe Gribkowsky in einer Vorstandssitzung verneint, sagte Schmidt am Montag vor dem Landgericht München. Dass er für die Bank bei dem Verkauf bedeutend mehr heraus holte, als diese sich jemals erhofft hatte, wurde jedoch auch deutlich.

Schmidt und der inzwischen ebenfalls bei der BayernLB ausgeschiedene Vorstand Stefan Ropers wurden am vierten Verhandlungstag als Zeugen in dem Prozess gegen Gribkowsky angehört. Beide führten aus, dass der 2006 beim Verkauf der Formel-1-Anteile an die Beteiligungsgesellschaft CVC erzielte Preis von 840 Millionen Dollar ein «sehr gutes Ergebnis» gewesen sei.

Nach zwei Wertberichtigungen war der Wert des Anteils, den der Medienunternehmer Leo Kirch einst als Sicherheit für einen Kredit bei der Landesbank hinterlegt hatte, um rund zwei Drittel in den Büchern auf rund 360 Millionen Euro reduziert worden. «Unsere Erwartung hat sich erst einmal an dem orientiert, war wir in den Büchern hatten», sagte Ropers.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat Gribkowsky bei dem Verkauf 44 Millionen Dollar (31 Mio Euro) Bestechungsgeld vom Chef der Rennserie, Bernie Ecclestone, kassiert und der Bank einen massiven finanziellen Schaden eingebrockt. Seit Montag vergangener Woche muss sich der 53-Jährige deshalb wegen Untreue und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Gribkowsky schwieg bislang zu den Vorwürfen.

Eine von Formel-1-Chef Ecclestone verlangte Verkaufsprovision von 40 Millionen Dollar habe Gribkowsky als unumgänglich dargestellt, sagte Schmidt. Die Bank sei darauf eingegangen, um den Verkauf nicht zu gefährden.

Das Risiko einer weiteren Wertminderung der Formel-1-Anteile und damit eines Schadens für die Bank sei groß gewesen, sagte der frühere Bankchef zur Begründung. Deshalb hätte die Bank ihre Anteile an der Rennserie selbst dann an CVC verkauft, wenn der Vorstand von einer Millionenzahlung an Gribkowsky gewusst hätte, meinte Schmidt.