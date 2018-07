Peking (dpa) - Das chinesische Raumschiff «Shenzhou 8» ist startbereit für Chinas erstes Andockmanöver im All. Das «Magische Schiff» solle am Abend um 22.58 Uhr MEZ (Dienstag 05.58 Uhr Ortszeit) abheben, teilte das chinesische Raumfahrtprogramm nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua mit.

Der schon länger geplante Startzeitpunkt war zuletzt noch wegen «dramatisch wechselnder Wetterbedingungen» am Raumfahrtbahnhof in Jiuquan (Provinz Gansu) in der Wüste Gobi in Gefahr geraten, doch hielten die Verantwortlichen schließlich am Flugplan fest.

An Bord von «Shenzhou 8» ist auch eine deutsche Experimentieranlage, mit der Wissenschaftler die Auswirkungen der Schwerelosigkeit erforschen werden. Es ist die erste Kooperation Deutschlands und Chinas im Weltall. Nie zuvor hat ein chinesisches Raumschiff eine nicht-chinesische Versuchsanlage ins All mitgenommen.

Das Weltraummodul «Tiangong 1», mit dem das unbemannte Raumschiff ankoppeln will, wurde am Sonntag in die vorgesehene Flugbahn in 343 Kilometer Höhe gebracht. Für das Rendevousz im All umkreist der «Himmelspalast» schon seit 31 Tagen die Erde. Ein erfolgreiches Andockmanöver ist eine Grundvoraussetzung für die chinesischen Pläne zum Bau einer Raumstation, die um 2020 fertiggestellt werden soll.

Der Flug von «Tiangong 1» verlaufe reibungslos und stabil, berichtete der Direktor des Kommandozentrums für das Raumfahrtprogramm, Chen Hongmin, laut Xinhua. Alle Voraussetzungen für das Kopplungsmanöver seien erfüllt.

DLR

Chinas Raumfahrtprogramm