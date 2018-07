Köln (SID) - Als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf beendet Andrea Petkovic das Jahr unter den Top Ten der Weltrangliste. Vor dem letzten Event der WTA-Tour auf Bali, an dem Petkovic nicht teilnimmt, kann die Darmstädterin nicht mehr von Platz zehn verdrängt werden. Zuvor war Graf ein halbes Jahr vor ihrem Karriereende in der Saison 1998 als Neunte in die Winterpause gegangen.

Die 24-jährige Petkovic setzt mit der Top-Ten-Platzierung ihren Aufstieg im Damentennis fort. Nachdem sie durch einen Kreuzbandriss bei den Australian Open 2008 nicht mehr zu den weltbesten 300 Spielerinnen gehört hatte, beendete sie das Jahr 2009 auf Platz 56. Zum Ende der vergangenen Saison lag Petkovic auf Rang 32.

Zur erweiterten Weltspitze gehören ebenfalls Wimbledon-Halbfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) als 18. und Julia Görges (Bad Oldesloe) auf Platz 21. Angelique Kerber (Kiel), die sich mit dem Halbfinaleinzug bei den US Open ins Rampenlicht gespielt hatte, liegt auf Platz 33. Auch Mona Barthel (Bad Segeberg) als 67. und Kristina Barrois (Ottweiler) als 90. stehen unter den Top-100 der Tennis-Welt.