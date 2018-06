Frankfurt/Main (dpa) - Die mit voller Wucht wieder aufgeflammte Griechenland-Krise hat am Dienstag die Finanzmärkte schwer erschüttert. Der deutsche Leitindex Dax stürzte in der Spitze am frühen Nachmittag mehr als sechs Prozent ab - auf rund 5762 Punkte.

Damit steuert der deutsche Aktienmarkt auf den heftigsten Tagesverlust seit November 2008 zu. Ähnlich heftig fiel der Verlust am «Schwarzen Donnerstag» am 18. August 2011 aus (minus 5,82 Prozent). Alle 30 Dax-Titel waren in der Verlustzone. Am heftigsten traf es wiederum Bankaktien: Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank verloren mehr als elf Prozent.