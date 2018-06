Athen/Berlin (dpa) - Die Griechenland-Krise ist mit voller Wucht wieder ausgebrochen - nur wenige Tage nach dem vermeintlich entscheidenden Euro-Gipfel in Brüssel. Dessen Beschlüsse zu den Milliarden-Hilfen für Athen stehen wieder auf der Kippe, weil die dortige Regierung dem Abgrund entgegentaumelt.

Innenpolitisch zunehmend isoliert, will Ministerpräsident Giorgos Papandreou seinen Sparkurs und die Hilfszusagen dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Als Reaktion schmolz die knappe Regierungsmehrheit der Sozialisten weiter zusammen. Beobachter hielten einen Rücktritt der Regierung für möglich. Zugleich werden die Forderungen nach einer «Regierung der nationalen Rettung» lauter.

Am Abend sollte in Athen der Ministerrat zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Sitzung hatte am frühen Abend noch nicht begonnen. Im Parlament in Athen verfügt der Sozialist Papandreou rechnerisch nur noch über eine Mehrheit von zwei Sitzen im Abgeordnetenhaus. Die Sozialisten haben noch 152 von 300 Sitzen. Abgeordnete riefen den Staatspräsidenten auf, die Spitzen der politischen Parteien zur Bildung einer parteiübergreifenden Regierung zu bewegen.

Auch sechs Mitglieder des höchsten Organs der Sozialistischen Partei forderten die Bildung einer «Regierung der nationalen Rettung». Diese sollte nicht mehr von Papandreou geführt werden. Auch alle Oppositionsparteien fordern die Bildung einer großen Koalition. Der bürgerliche Oppositionschef Antonis Samaras erklärte, seine Partei werde die «abenteuerlichen Experimente» Papandreous stoppen - «koste es, was es wolle».

Im übrigen Euroland sorgte die völlig unerwartete Entwicklung in Athen für Alarmstimmung - die EU-Partner hat der Vorstoß offensichtlich kalt erwischt. Berlin sei völlig überrascht, hieß es in Regierungskreisen. Der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker, sagte dem luxemburgischen Fernsehen RTL, Papandreou habe seine Entscheidung für das Referendum nicht mit den Regierungschefs der anderen 16 Euro-Länder abgesprochen.

Die Bundesregierung kündigte für diesen Mittwoch einen Krisengipfel vor dem G20-Treffen in Cannes an. Daran wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy sowie die Spitzen von EU, EZB und IWF und Vertreter Griechenlands teilnehmen.

Bei den Treffen sollen den Angaben zufolge «alle erforderlichen Maßnahmen zur umgehenden Umsetzung» der Beschlüsse des Euro-Gipfels von vergangener Woche getroffen werden. «Deutschland und Frankreich sind entschlossen, gemeinsam mit ihren europäischen Partnern die vollständige und umgehende Umsetzung der Gipfelentscheidungen zu gewährleisten, die heute notwendiger sind denn je», heißt es.