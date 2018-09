Frankfurt/Main (dpa) - Die wieder aufgeflammte Griechenland-Krise hat die Finanzmärkte schwer erschüttert. Der deutsche Leitindex Dax stürzte zeitweise um mehr als sechs Prozent ab. Auch an vielen anderen Börsen ging es bergab. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wollen noch heute wegen der Entwicklung in der Schuldenkrise telefonieren. Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou hatte gestern überraschend ein Referendum über das Rettungspaket angekündigt, das erst in der vorigen Woche beim Euro-Gipfel beschlossen worden war.

