Athen (dpa) - Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos ist am Morgen mit Magenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht worden. Venizelos werde voraussichtlich zur Untersuchung im Krankenhaus bleiben, berichtete der griechische Rundfunk. Gestern Abend hatte Regierungschef Giorgos Papandreou ein Referendum über das international vereinbarte Programm zur Umschuldung Griechenlands angekündigt. Der Sozialist will sich zudem einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Papandreou hatte für das Programm drastische Kürzungen zusagen müssen, die breite Teile der Bevölkerung treffen.

