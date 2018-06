Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die EU-Führung zu einem Gipfeltreffen am 28. November nach Washington eingeladen.

Im Weißen Haus werden zu dem Treffen EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der ständige EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sowie die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erwartet, teilte Obamas Sprecher Jay Carney am Montag (Ortszeit) mit.

Zu dem Themen zählten die Lage der Weltwirtschaft, die Unterstützung für den demokratischen Wandel in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, die Abstimmung der Iran-Politik sowie der gemeinsame Kampf gegen den Terror. Das Treffen knüpft an den USA-EU-Gipfel in Lissabon Ende November 2010 an.