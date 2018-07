München/Stoke (SID) - Der frühere Hoffenheimer Demba Ba hat Newcastle United mit drei Treffern bei Stoke City in die Spitzengruppe der Premier League geschossen. Der Angreifer aus dem Senegal schoss die Magpies mit seinem zweiten Dreierpack in dieser Saison (12., 40., 81./Foulelfmeter) beim 3:1 (2:0) im Alleingang zum Sieg. Insgesamt hat Ba in seinen letzten fünf Ligaspielen acht Mal getroffen.

Newcastle blieb damit auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen und rückte auf Rang drei vor. Mit 22 Punkten hat der Klub nur noch einen Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Manchester United, an der Spitze liegt Manchester City (28 Punkte). Stoke, bei dem der ehemalige Nationalspieler Robert Huth kurz vor der Halbzeitpause eingewechselt wurde, ist Elfter.