Berlin (dpa) - Mit Besuchen im Fußball-Stadion ist das ja so eine Sache. Auf der einen Seite ein großartiges, emotionsgeladenes Erlebnis, mit Tausenden Gleichgesinnten die Spielzüge und Tore der Lieblingsmannschaft hautnah zu bejubeln. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige Störfaktoren: Da bläst der Hintermann ohne Unterlass in seine Vuvuzela und die beiden 1,90-Hünen in der Reihe vor einem wollen partout ihre Fußball-Hüte nicht abnehmen. Der Plastik-Bierbecher kostet zwei Euro Pfand und bis der Brezel-Verkäufer endlich den eigenen Platz erreicht, ist schon wieder Halbzeit.

Wie viel schöner wäre es da, ein Spiel im eigenen Wohnzimmer zu genießen – aber immer noch live im Stadion dabei zu sein. In stilvoller Atmosphäre im Sessel fläzen, Drinks aus echten Gläsern, dazu werden Häppchen gereicht. Und vor allem: ein unverstellter Blick auf das Geschehen auf dem Platz. Das geht nicht? Oh doch, das geht. Und zwar in der eigenen Loge.

Was im Hotel die Suiten, sind im Stadion die Logen. Doch auch wenn die Mietpreise vergleichbar sind, gibt es einen wichtigen Unterschied: Die exklusiven Räume für den solventen Sportsfreund können ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet werden. Und dabei legt sich so mancher Pächter mächtig ins Zeug.

Ob die rot-weiße Ketchup-Welt in Mainz, Kunstrasen-Tapete in der Münchner Arena, eine Badewanne mit Bolzplatz-Blick in Bochum oder die Kicker-Kapelle zur Anbetung des Fußball-Gottes auf St. Pauli – der Kreativität der Logenbesitzer sind keine Grenzen gesetzt.

Wie das dann aussieht, kann man sich jetzt zu Hause im eigenen Wohnzimmer anschauen: Ein neuer Bildband versammelt nämlich 18 besonderes bemerkenswerte Exemplare. Dafür sind die Autoren quer durchs Land gereist und haben einen exklusiven Blick in die heiligen Räume moderner Fußballarenen geworfen. «Die besten Fußball-Logen Deutschlands» zeigt auf 165 Fotos die Vielfalt und den Ideenreichtum der kreativsten Logen aus der 1. und 2. Bundesliga. Ein schönes, bildstarkes Buch, das auch die Macher zu Wort kommen lässt. Erscheinungsdatum ist der 1. November 2011.

