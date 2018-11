Streit über Palästinenser - USA stoppen Unesco-Beiträge

Paris (dpa) - Der Nahost-Konflikt droht, die riesige UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur in eine der schwersten Krisen ihrer mehr als 65-Jährigen Geschichte zu stürzen. Nach der Aufnahme Palästinas durch die Unesco-Generalkonferenz drehen die USA zumindest vorerst den Geldhahn zu. Im schlimmsten Fall müssen zahlreiche Projekte gestrichen werden. Washington steuert derzeit 22 Prozent des Zwei-Jahre-Haushalts von 653 Millionen US-Dollar bei und ist damit der größte Geldgeber vor Japan und Deutschland.

Wirtschaft gegen Mindestlohn-Pläne der CDU

Berlin (dpa) - Die Wirtschaft wehrt sich gegen Pläne der CDU für eine flächendeckende Lohnuntergrenze. Regelungen der Tarifpartner müssten weiterhin Vorrang gegenüber jeder rein staatlichen Lohnfestsetzung haben. Das sagte Handwerks-Präsident Otto Kentzler der «Rheinischen Post». Das Handwerk sei für branchenspezifische Lösungen. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt bekräftigte seine Ablehnung eines allgemeinen Mindestlohnes. «Wir benötigen keine weiteren gesetzlichen Regelungen», sagte Hundt in der ARD. Nach langer Ablehnung peilt die CDU branchenübergreifende Mindestlöhne an.

Bund erwartet Milliarden-Steuerplus - Entlastung finanzierbar

Berlin (dpa) - Union und FDP können die ab 2013 geplanten Steuersenkungen von jährlich sechs bis sieben Milliarden ohne Probleme finanzieren. Nach Angaben aus Regierungskreisen fallen die Steuermehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen so aus, dass die Entlastung unterer und mittlerer Einkommen gedeckt werden könne. Für weitere Maßnahmen hingegen ergäben sich aus der neuen Steuerschätzung diese Woche keine zusätzlichen Spielräume. Die Koalition will von 2013 an die Auswirkungen der «kalten Progression» mildern.

UN-Sicherheitsrat verlangt von Libyen Waffenkontrolle