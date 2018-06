Antalya (dpa) - In Antalya in der Türkei wird heute der seit fast zwei Jahren laufende Alkoholpanscher-Prozess um die tödliche Schnapsvergiftung von drei Lübecker Schülern fortgesetzt. Möglicherweise wird dabei auch das Urteil verkündet.

Der Anwalt der Opferfamilien, Frank-Eckard Brand, sagte am Montag, er rechne zu 90 Prozent mit einer Entscheidung des türkischen Gerichts. Den angeklagten Männern und Frauen wird vorgeworfen, vorsätzlich Schnaps mit hochgiftigem Methylalkohol gepanscht und dadurch den Tod von drei Lübecker Schülern auf Klassenreise in der Türkei verschuldet zu haben. Das Urteil war bereits mehrfach verschoben worden.

Die Opfer des giftigen Alkohols waren im März 2009 in einem Hotel in türkischen Ferienort Kemer. Sie hielten die gepanschte Flüssigkeit für Wodka. Ein 21-Jähriger starb noch in der Türkei an einer Methanolvergiftung, ein 17- und ein 19-Jähriger fielen ins Koma und starben später in der Uniklinik Lübeck. Den Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu 25 Jahren.