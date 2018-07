Passau/Berlin (dpa) - Die Nachfrage nach dem Bildungspaket für Kinder aus Hartz-IV-Familien steigt weiter. Nach Umfragen des Deutschen Städtetages und des Deutschen Landkreistages wurden inzwischen für gut 44 Prozent der Kinder Anträge gestellt.

«Die Inanspruchnahme der Leistungen hat nach den Sommerferien noch einmal spürbar angezogen», sagte der Präsident des Landkreistages, Hans Jörg Duppré, der «Passauer Neuen Presse». Im Sommer habe die Quote erst 29 Prozent betragen.

«Der Trend zeigt weiter klar nach oben», bestätigte auch Stefan Articus, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der Zeitung. Am stärksten gefragt seien die Leistungen für Mittagessen und Klassenfahrten. Gering sei nach wie vor die Nachfrage nach Lernförderung für Schüler. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will an diesem Mittwoch mit den Trägern des Bildungspakets erneut Bilanz ziehen.

Das Bildungspaket für rund 2,5 Millionen bedürftige Kinder von Hartz-IV-Empfängern, Niedrigverdienern und Wohngeldempfängern war zusammen mit der Hartz-IV-Neuregelung Ende März in Kraft getreten. Es beinhaltet die Finanzierung von Sportverein oder Musikschule, Nachhilfeunterricht oder Mittagessen in der Schule.