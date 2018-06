NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich im US-Handel am Dienstag wieder etwas erholt und die Marke von 1,37 US-Dollar zurückerobert. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung bei 1,3718 Dollar. Angesichts der zugespitzten Lage in Griechenland hatte der Euro bereits am Montagabend und dann im asiatischen Handel am Dienstag seine Talfahrt fortgesetzt, nachdem er am vergangenen Donnerstag noch über 1,41 Dollar gestiegen war. Auslöser für die jüngsten Kursverluste war die Ankündigung durch Griechenlands Premierminister Giorgos Papandreou, ein Referendum über das jüngste Rettungspaket durchführen zu wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.