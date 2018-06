Inhalt Seite 1 — Dax beendet unruhigen Tag mit deutlichen Gewinnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen unruhigen Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet. Laut Börsianern stand den starken Beschäftigungsdaten aus dem US-Privatsektor die erneut gestiegene Unsicherheit über die Eurozone gegenüber.

Der Dax rutschte nach einem freundlichen Start zwar ins Minus, erholte sich aber wieder und schloss 2,25 Prozent höher bei 5965,63 Punkten. Damit folgte der Leitindex der Wall Street, die ihre Auftaktgewinne ausbauen konnte.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zur Wochenmitte um 1,43 Prozent auf 8855,47 Punkte vor und der Technologietitel-Index TecDax gewann 1,40 Prozent auf 682,99 Punkte. Auch die europäischen Börsen erholten sich.

Am Vortag hatte die Ankündigung, dass Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou seinen Sparkurs und die internationalen Hilfen dem Volk zur Abstimmung vorlegen will, für Schockwellen gesorgt und die Märkte auf Talfahrt geschickt.

Den Daten des US-Arbeitsmarkt-Dienstleisters ADP als wichtigem Indikator für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht standen die Sorgen über Europa gegenüber. Im Aktionärsbrief von Bernecker hieß es, die Entscheidung von Papandreou sei für die Aktienmärkte eine «kalte Dusche» und Paris und Berlin seien «völlig blamiert».

Aus Kreisen des Athener Finanzministeriums hieß es derweil, selbst bei einer verzögerten Auszahlung der für November geplanten Hilfszahlung von acht Milliarden Euro drohe dem Land keine unmittelbare Pleite. Am Mittwochabend berät ein Sondergipfel in Cannes unter Beteiligung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und den Spitzen von Europäischer Union und Internationalem Währungsfonds die derzeitige Lage, bevor es dort am Donnerstag mit einem Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) weitergeht.

Hierzulande nahm die Berichtssaison wieder an Fahrt auf. Die MAN-Aktien rückten als einer der besten Werte im Dax um 4,89 Prozent auf 63,06 Euro vor. Börsianern zufolge drängten Spekulationen, dass Volkswagen (VW) seine Beteiligung an dem Nutzfahrzeughersteller aufstocken könnte, die durchwachsenen Quartalszahlen in den Hintergrund. VW äußerte sich hierzu nicht. Für die VW-Vorzüge ging es um 6,00 Prozent auf 127,20 Euro hoch.