Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober um 59 000 auf 2 737 000 gesunken. Das waren 204 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zurück. Vor einem Jahr hatte sie bei 7,0 Prozent gelegen. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Oktober um 10 000 auf 2,941 Millionen gestiegen. Im Westen und im Osten nahm die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl jeweils um 5 000 zu.