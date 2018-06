München (dpa) - Das Rennen um die Nachfolge des scheidenden bayerischen Finanzministers Georg Fahrenschon ist nach Angaben aus CSU-Kreisen entschieden: Am Mittwochabend lief alles auf Umweltminister Markus Söder (CSU) als Nachfolger zu, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Parteikreisen erfuhr.

Es sollte allerdings noch abschließende Gespräche in der Staatskanzlei geben, hieß es. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will den Nachfolger am Donnerstagvormittag öffentlich bekanntgeben.