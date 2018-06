Inhalt Seite 1 — Analyse: Verwirrung bei Griechen komplett Seite 2 Auf einer Seite lesen

Athen (dpa) - Griechenlands Ministerpräsident Papandreou will das Volk um Zustimmung bitten - aber welche Frage genau sollen die Griechen eigentlich beantworten? Soll sich der «kleine Mann» wirklich eine Meinung zu allen Details der 300 Seiten starken Abmachungen zum internationalen Hilfsprogramm bilden?

Die Verwirrung ist groß, denn die meisten Menschen wissen nicht, worüber und wie sie abstimmen sollen, wenn es tatsächlich im Dezember oder Januar zum Referendum kommt. «Wie soll sich denn der kleine Mann entscheiden», fragten sich alle am Mittwoch. «Griechenland trudelt», meinte das regierungsnahe Blatt «Ta Nea» am Mittwoch. Der Buchhalter Nikos Wroussis fühlt sich an den Titel des Films des griechischen Regisseurs Theodoros Angelopoulos erinnert: «Landschaft im Nebel».

Am Abend brachte ein Regierungssprecher ein wenig Licht ins Dunkel, während Papandreou bei einem Krisentreffen mit den Spitzen der EU in Cannes weilte. Das Referendum werde das beim EU-Gipfel ausgehandelte Abkommen über den Schuldenschnitt betreffen, nicht den Verbleib des Landes im Euroland. Zuvor war spekuliert worden, dass es bei der Befragung auch um die Mitgliedschaft Griechenlands in der Eurozone gehen könnte - nach dem Motto: Euro oder Drachme? Weitergehende Informationen aber, worüber genau das Volk abstimmen soll, gibt es aber nach wie vor nicht.

Der Chef der oppositionellen bürgerlichen Partei Nea Dimokratia (ND), Antonis Samaras, entwarf ein mögliches Katastrophenszenario, das nach der Ankündigung von Papandreous Referendumsplänen weltweit die Finanzmärkte erschütterte: Es könnte sein, dass aufgebrachte und zornige Bürger wegen des endlosen Sparens am Ende «Nein» sagen - «das Land und Europa in eine Krise stürzen. Und dies obwohl sie (die Bürger) eigentlich proeuropäisch sind.» Samaras verlangt deshalb, dass das Parlament sofort neu gewählt wird.

Auch die Medien können den Griechen keine Orientierung geben. Welche Frage soll denn gestellt werden? Ja oder Nein für das Sparprogramm? Oder: Für oder gegen die Finanzhilfe?

Papandreou steckt nach Ansicht vieler Beobachter in der schwierigsten Situation, die ein Politiker in Griechenland in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Die Geldgeber diktieren harte Sparmaßnahmen. Diese treffen hauptsächlich die niedrigen und mittleren Einkommensklassen. Grund: Die Regierung und der Staatsapparat kann nicht die Steuerhinterziehung bekämpfen. Immer mehr direkte und indirekte Steuern werden verhängt.

Das Ergebnis ist eine aufgebrachte Mittelklasse und mittlerweile auch hungernde Rentner, die ohne Hilfe von der Kirche und Hilfsorganisationen oder Nachbarn nicht über die Runden kommen. Zudem explodiert immer wieder Gewalt, die das Land eines Tages ins Chaos stürzen könnte. Dahinter stehen links- und rechtsextremistische Organisationen und andere Akteure, die das Chaos als Ziel haben. Auch die Kommunisten rufen zum Ungehorsam auf.