Athen (dpa) - Die griechische Regierung will das Volk in dem geplanten Referendum über die neuen Hilfspakete abstimmen lassen und nicht über die Mitgliedschaft in der Eurozone. Die Frage werde das Abkommen betreffen und nicht den Verbleib im Euroland, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Angelos Tolkas im griechischen Fernsehen. In Cannes waren am Abend europäische Spitzenpolitiker zusammengekommen, um über die neue Lage in der griechischen Schuldenkrise zu beraten.

