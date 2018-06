Cannes/Berlin/Athen (dpa) - Die Griechenland-Krise macht den G20-Gipfel für Europa zur Nagelprobe seiner Verlässlichkeit.

In angespannter Atmosphäre kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy und europäische Spitzenpolitiker mit dem griechischen Premier Giorgos Papandreou am am Vorabend des Gipfels im französischen in Cannes zusammen.

Diplomaten sprachen von großem Unmut über den griechischen Alleingang, das Volk über das jüngste Rettungspaket der EU abstimmen zu lassen. Die Partner seien tief schockiert. Papandreou sei aufgefordert worden, einen Zeitplan für das Referendum zu nennen. Es gebe einen gewissen Druck auf ihn, berichteten EU-Diplomaten.

Das Krisentreffen war bemüht, Wege zu finden, die völlig verunsicherten Anleger und Märkte wieder zu beruhigen.

Geht es nach Papandreou, sollen die Griechen im Dezember oder Januar über den EU-Rettungsplan in einem Referendum abstimmen. Allerdings kämpft er ums politische Überleben und will sich am Freitag einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen.

Vor dem Krisentreffen forderte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso politische Stabilität in Griechenland. Die EU habe ein Hilfsprogramm aufgelegt, «um diese Maßnahmen zu verankern, ist es ausgesprochen wichtig, Stabilität in dem Land zu haben.»

Der französische Premierminister Francois Fillon sagte: «Die Griechen müssen schnell und ohne Doppeldeutigkeit erklären, ob sie - ja oder nein - ihren Platz in der Eurozone behalten wollen.»