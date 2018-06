Berlin (dpa) - Die Kanzlerin ist verärgert: Vom griechischen Ministerpräsidenten will Angela Merkel rasch Details zum Referendum über die Griechenland-Hilfen wissen. Die Kanzlerin flog inzwischen zum Krisentreffen nach Cannes. Dort soll am Abend vor dem G20-Gipfel über die neue Lage in Griechenland beraten werden. Auch ein Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou ist geplant. Unterdessen wurde klar, dass Griechenland keine unmittelbare Pleite droht, selbst wenn sich die für November geplante Hilfszahlung von 8 Milliarden Euro wegen der neuen Entwicklung verzögern sollte.

