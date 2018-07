Cannes/Berlin/Athen (dpa) - Miese Stimmung, gereizte Atmosphäre. Vor dem G20-Gipfel in Cannes nehmen Merkel und Sarkozy den Griechen-Premier Papandreou ins Gebet. Die Frage, die Europa bewegt: Was wird aus seinem versprochenen Referendum in Athen?

