Berlin (dpa) - Für Justin Timberlake ist seit den Dreharbeiten für seinen neuen Film noch deutlicher, dass Zeit ein kostbares Gut ist. «Es ist wichtig, jeden Tag wertzuschätzen, zu genießen und seine Zeit zu nutzen», betonte der Hollywood-Darsteller am Mittwoch in Berlin.

Was würde er tun, wenn er ein zusätzliches Lebensjahr geschenkt bekäme? «Schlafen», antwortete der 30-Jährige scherzhaft. Timberlake stellte gemeinsam mit Filmpartnerin Amanda Seyfried (25, «Mamma Mia!») seinen neuen Film «In Time - Deine Zeit läuft ab» vor, der am 1. Dezember in Deutschland anläuft.

In dem Science-Fiction-Thriller ist Lebenszeit eine Währung, die man sich verdienen muss. Regisseur Andrew Niccol entwirft darin eine neue Dimension der Zweiklassen-Gesellschaft: Nur die Reichen dürfen sich auf ein langes Leben freuen.