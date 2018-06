New York (dpa) - Hinweise auf verschwundene hunderte Millionen Dollar bei der Wall-Street-Pleitefirma MF Global haben die Ermittlungsbehörden auf den Plan gerufen. Nach Informationen von US-Medien hat sich mittlerweile auch die Bundespolizei FBI in den Fall eingeschaltet.

Das könnte der erste Schritt hin zu einem ausgewachsenen Kriminalfall sein, schrieb das «Wall Street Journal» am Mittwoch. Die US-Börsenaufsichtsbehörden SEC und CTFC hatten bereits mitgeteilt, dass sie «Unregelmäßigkeiten» prüfen.

Der zusammengebrochene Wertpapierhändler MF Global hatte für seine Kunden aus der Finanzindustrie - etwa Hedgefonds - Börsengeschäfte abgewickelt. Die Kundenvermögen müssen dabei aus Sicherheitsgründen stets von dem Vermögen des sogenannten Brokers getrennt werden. MF Global, so die Mutmaßung, hat sich nicht an diese eiserne Regel gehalten. In US-Medien ist von 600 Millionen bis 900 Millionen Dollar die Rede, die auf Kundenkonten fehlen sollen.

Die harmlose Erklärung wäre, dass MF Global schlicht seine Bücher schlampig geführt hat, und dass das Geld in Wahrheit noch da ist. Doch nach dem Bericht des «Wall Street Journal» hat die Finanzfirma gegenüber den Aufsichtsbehörden inzwischen eingeräumt, dass Geld fehlt. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Beamten. Unklar sind aber weiterhin die Hintergründe.

Der böse Verdacht ist nun, dass das Management auf das Geld seiner Kunden zurückgegriffen hat, als die Firma immer mehr in Schieflage geriet. MF Global hatte auf eigene Rechnung auf eine rasche Erholung der Eurozone gewettet und europäische Staatsanleihen im Volumen von 6,3 Milliarden Dollar (4,5 Mrd Euro) angehäuft - viel zu viel für eine derart kleine Firma, wie Ratingagenturen befanden. Der Aktienkurs brach ein, MF Global musste am Montagmorgen Insolvenz anmelden, nachdem ein Notverkauf in letzter Minute geplatzt war.

Auch der Chef der Derivatebörse CME, Craig Donohue, berichtete am Dienstag in einer Telefonkonferenz davon, dass MF Global die Regeln für den Umgang mit Kundengeldern verletzt habe. «Wir sind derzeit nicht in der Lage, den genauen Umfang der Verfehlungen zu beziffern», sagte er. Die CME habe aber eine Untersuchung eingeleitet und arbeite dabei eng mit der zuständigen Aufsichtsbehörde CFTC zusammen.

Ein Anwalt von MF Global wies dagegen jegliche Vorwürfe zurück. «Nach dem besten Wissen des Managements gibt es kein Defizit», sagte er bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am Dienstag vor einem Gericht in Manhattan. Die Diskrepanzen erklärte er damit, dass nach dem Zusammenbruch Geld bei Geschäftspartnern wie zum Beispiel Banken festhänge. Firmenchef Jon Corzine selbst hat sich bislang nicht geäußert.