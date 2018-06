München (SID) - (SID) - Bayern Münchens Torjäger Mario Gomez ist jetzt der erfolgreichste deutsche Torschütze in der Champions League. Mit seinem Dreierpack im Heimspiel gegen den SSC Neapel schraubte er seine Quote auf 17 Treffer und hat damit in der Königsklasse ein Tor mehr erzielt als Michael Ballack, der für Bayer Leverkusen, Bayern München und den FC Chelsea 16-mal getroffen hat.