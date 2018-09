London (SID) - Teammanager Harry Redknapp vom englischen Fußball-Klub Tottenham Hotspur hat wegen einer Herz-Operation auf die Reise zum Europa-League-Spiel bei Rubin Kasan am Donnerstag verzichtet. Dem 64-Jährigen wurden am Mittwoch zwei Gefäßstützen in die Herzkranzarterien eingesetzt, teilte der Klub mit. Redknapp befinde sich in "ausgezeichneter Verfassung" und werde das Krankenhaus innerhalb von 48 Stunden verlassen.