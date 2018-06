München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss wohl für den Rest der Hinrunde auf Bastian Schweinsteiger verzichten. Der Nationalspieler erlitt im Champions-League-Gruppenspiel gegen den SSC Neapel (3:2) einen Schlüsselbeinbruch und wird wahrscheinlich schon am Donnerstag operiert. Das bestätigte der Bundesligist am späten Mittwochabend. Schweinsteiger hatte sich die Verletzung bei einem Zweikampf mit Gökhan Inler in der 51. Minute zugezogen.