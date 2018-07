Berlin (dpa) - Mit einem Festakt in Berlin haben Deutschland und die Türkei an den 50. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens erinnert. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sagte, die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in Deutschland sei eine «Erfolgsgeschichte - trotz aller Widrigkeiten». An dem Festakt im Auswärtigen Amt nehmen auch der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Erdogan hatte sich zuvor scharf gegen die verlangten Deutschkenntnisse für den Zuzug von Familienangehörigen gewandt und damit für Misstöne gesorgt.

