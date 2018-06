Berlin (SID) - Kapitän Pascal Hens wird seine Karriere in der Handball-Nationalmannschaft voraussichtlich im Jahr 2012 beenden. "Mein Ziel sind die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Bis 2016 kann ich nicht mehr warten", sagte Hens dem Sport-Informations-Dienst (SID). Sollte sich das Team des neuen Bundestrainers Martin Heuberger nicht für das olympische Turnier in London qualifizieren, könne die Europameisterschaft im Januar in Serbien sein letzter Auftritt für Deutschland werden, so der Rückraumspieler vom deutschen Meister HSV Hamburg.

"Nach Olympia bin ich 32 Jahre alt. Diese Doppelbelastung macht mir schon zu schaffen. Ich merke das an meinem Körper", sagte Hens vor dem Supercup-Auftakt am Donnerstag in Berlin gegen Vizeweltmeister Dänemark. Der Weltmeister von 2007 hat 188 Länderspiele bestritten und dabei 551 Tore erzielt.