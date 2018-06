Inhalt Seite 1 — Karstadt-Eigentümer will Konkurrenten Kaufhof Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen will mit einer Übernahme des Konkurrenten Galeria Kaufhof eine gemeinsame Warenhaus-Kette schmieden. Am Mittwoch bestätigte der größte deutsche Handelskonzern Metro, dass der Unternehmer ein Angebot für die Tochter vorgelegt habe.

Mit einem möglichen Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof käme die Bildung einer «Deutschen Warenhaus AG» erneut auf die Tagesordnung.

Ziel sei es, Kaufhof und Karstadt unter einem Dach zu vereinen, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Verhandlungskreisen. Allerdings ist Berggruen nicht der einzige Interessent: Ein Metro-Sprecher bestätigte, dass die österreichische Immobilienfirma Signa, hinter der der griechische Reeder und Milliardär George Economou stehen soll, ein Angebot für die Warenhaus-Vertriebsschiene abgegeben habe. An der Börse reagierten die Anleger erfreut auf die Neuigkeiten: Die Aktie lag am frühen Abend mit mehr als 2 Prozent deutlich im Plus.

Mit beiden Interessenten würden Sondierungsgespräche, aber keine Verhandlungen geführt. Es lägen seriöse Angebote vor und die würden nun geprüft, hieß es. Zuvor hatte das «Handelsblatt» über eine Offerte von Signa in Höhe von mindestens 2,4 Milliarden Euro berichtet.

Ein Berggruen-Sprecher wollte sich zu einem möglichen Angebot für Galeria Kaufhof nicht äußern. Er sagte der dpa am Mittwoch, Berggruen habe das Investment bei Karstadt immer als langfristig angesehen. «Wir glauben an das Geschäftsmodell Warenhaus.» Berggruen hatte die insolvente Kette mit insgesamt 115 Häusern in Deutschland 2010 nach einer monatelangen Zitterpartie übernommen. Der Kaufhof ist an knapp 140 Standorten vertreten.

Ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi äußerte sich dagegen kritisch zu diesen Überlegungen: «Unsere Skepsis gegenüber einer deutschen Warenhaus AG ist seit langem bekannt», sagte der Sprecher und wies auf mögliche Auswirkungen eines solchen Plans auf die Arbeitsplätze hin.

Der Aufsichtsrat der Metro wollte am Nachmittag in Düsseldorf zusammenkommen. Nach Angaben von Verdi gab es für die Sitzung des Kontrollgremiums aber keine Vorlagen zum Thema Verkauf. Die Gewerkschaft ist auf Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat vertreten. Am Donnerstag legt der scheidende Konzernchef Eckhard Cordes die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate vor.