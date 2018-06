Inhalt Seite 1 — Schweden-Anwälte: Assange-Entscheidung wie erwartet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stockholm (dpa) - Die juristischen Gegenspieler wie auch Partner des Wikileaks-Gründers Julian Assange in Schweden zeigen sich vom Auslieferungsbeschluss des Londoner High Court nicht überrascht.

Der Anwalt Claes Borgström, der die beiden von Assange möglicherweise zu unerwünschtem Sex gezwungenen Schwedinnen vertritt, sagte am Mittwoch im Stockholmer Sender TV4: «Die Entscheidung war zu erwarten. Aber es ist tragisch, dass das so lange gedauert hat.»

Zu einem möglichen zweiten Berufungsantrag von Assange sagte er: «Geht die Sache zum Supreme Court, wird der Ausgang wohl derselbe sein. Aber dann wird der gesamte Prozess noch mal um ein Jahr herausgezögert.»

Der schwedische Assange-Anwalt Björn Hurtig nannte die Entscheidung im Rundfunksender SR ebenfalls «erwartungsgemäß». Er stehe dem Auslieferungsverfahren kritisch gegenüber, weil Assange jederzeit zu Aussagen bereit gewesen sei. «Das Ganze ist übertrieben», sagte Hurtig.

Die beiden von Borgström vertretenen Schwedinnen hatten im August 2010 vor der Polizei über ungeschützten Sex gegen ihren Willen mit dem Australier berichtet. Danach leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein und erwirkte einen Haftbefehl. Die zuständige Oberstaatsanwältin Marianne Ny in Göteborg will sich erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des Auslieferungsverfahrens in Großbritannien äußern.

Ziel der Auslieferung sind zunächst nur Verhöre von Assange. Über eine Anklageerhebung ist noch gar nicht entschieden.

Anwalt Borgström in TV4, in Schwedisch