Istanbul (dpa) - Afghanistan will noch vor Ende des Jahres selbstständig für die Sicherheit von 50 Prozent seiner Bevölkerung sorgen können.

Präsident Hamid Karsai sagte auf einer regionalen Sicherheitskonferenz in Istanbul, er werde «in naher Zukunft» weitere Gebiete bekanntgeben, in denen afghanische Armee und Polizei die Verantwortung von der internationalen Schutztruppe Isaf übernehmen werden. Jeder zweite Afghane befinde sich dann unter dem Sicherheitsschirm einheimischer Kräfte.

Die Übergabe der Sicherheitsverantwortung hat bereits im Juli begonnen und soll Ende 2014 abgeschlossen sein. Im Zuständigkeitsgebiet der Bundeswehr im Norden des Landes mit neun Provinzen betraf der erste Schritt nur die relativ sichere Provinzhauptstadt Masar-i-Scharif. Es wird erwartet, dass Karsai schon Mitte November die nächste Tranche von Städten, Distrikten und Provinzen bekanntgeben wird.

An der Konferenz in Istanbul nehmen 26 Staaten teil. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Zentral- und Südasiens in Sicherheitsfragen zu verbessern. Außer Karsai nehmen unter anderen die Außenminister Pakistans, Indiens und des Irans teil. Der deutsche Ressortchef Guido Westerwelle reiste bereits am Dienstag an den Bosporus und traf mit Karsai zusammen.

Westerwelle bezeichnete die regionale Kooperation als eine der «Schlüsselfragen» für die Zukunft Afghanistans. Die Istanbuler Tagung zählt zu den wichtigsten Vorbereitungstreffen für die Afghanistan-Konferenz in Bonn. Am 5. Dezember sollen dort die Weichen für die Zeit nach dem für 2014 geplanten Abzug der Nato-Kampftruppen aus Afghanistan gestellt werden.