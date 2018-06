Bremen (dpa) - Seit August sind in einer Bremer Klinik drei Säuglinge am sogenannten ESBL-Keim gestorben. Wo der Keim herkommt, ist noch unbekannt, sagte der Gesundheitsstaatsrat Joachim Schuster. Die Abteilung für Frühchen sei geschlossen worden. Es gebe mehrere erkrankte Kinder, von denen aber keines in Lebensgefahr schwebe. Die Ursache sei extrem schwierig zu finden. Die Quelle könnten Menschen aber auch Gegenstände sein. Die Keime kämen im Darm vor und würden in einer mutierten Form gefährlich.

