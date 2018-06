Bremen (dpa) - Drei Frühchen sind nach Medienangaben in einem Bremer Krankenhaus gestorben. Das berichtete die Zeitung «Weser Kurier» am Mittwoch auf ihrer Webseite. Radio Bremen berichtete von mindestens zwei toten Neugeborenen.

Ein Krisenteam des Robert-Koch-Instituts sei im Klinikum, um die Situation zu untersuchen, teilte der Betreiber Gesundheit Nord mit. Das Krankenhaus und die Bremer Gesundheitsbehörde wollten sich am Nachmittag auf einer Pressekonferenz wegen eines «schweren hygienischen Vorfalls» äußern.

Der Vorfall erinnert an den Tod dreier Babys in Mainz: Dort starben vergangenes Jahr drei Frühchen in der Uniklinik. Zwei von ihnen kamen wegen einer verseuchten Nährlösung um. Das dritte Kind erlag seinen Vorerkrankungen.

