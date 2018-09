Dynamo Dresden: Strafmaß «extrem überzogen»

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden hat sich gegen das vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geforderte Strafmaß für die Ausschreitungen seiner Fans beim Pokal-Spiel bei Borussia Dortmund ausgesprochen. «Wir empfinden es als extrem überzogen. Wir haben den Eindruck, der DFB stand unter dem Druck, ein Exempel an einem Club zu statuieren», sagte Dynamo-Geschäftsführer Volker Oppitz am Mittwoch während einer Pressekonferenz. Der DFB-Kontrollausschuss fordert den Ausschluss der Dresdner vom nächsten DFB-Pokal.

DFB und DFL: Pyrotechnik bleibt verboten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben der von den Fans geforderten Legalisierung von Pyrotechnik in den Stadien eine endgültige Absage erteilt. «Nicht nur die staatlichen Stellen und Behörden, sondern auch FIFA und UEFA untersagen den Einsatz von Pyrotechnik. Oberste Priorität hat die Verantwortung für die Sicherheit aller Zuschauer. Es ist unstrittig, dass Feuerwerkskörper eine Gefahr für Leib und Leben darstellen», sagte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach am Mittwoch nach dem Sicherheits-Gipfel in der Frankfurter DFB-Zentrale.

Herzdefekt bei Cassano: Einige Monate Zwangspause

Mailand/Berlin (dpa) - Italiens Fußball-Nationalspieler Antonio Cassano leidet an einem Herzdefekt und fällt voraussichtlich einige Monate aus. Wie sein Verein AC Mailand am Mittwoch bekanntgab, hatte der Defekt einen leichten Hirnschlag verursacht. Nach umfangreichen Untersuchungen in einer Mailänder Klinik muss Cassano in den nächsten Tagen operiert werden. Wie lange der Profi genau ausfällt, werde sich erst nach dem Eingriff zeigen. Der 29 Jahre alte Stürmer war am Sonntag mit Seh- und Sprechstörungen ins Krankenhaus gebracht worden.

DFB erwirkt Einstweilige Verfügung gegen Amerell