Essen (dpa) - Der Deutsche Tanzpreis 2012 geht an den Direktor des Bayerischen Staatsballetts Ivan Liška. Das verkündete der Verein zur Förderung der Tanzkunst in Deutschland am Mittwoch in Essen.

Seit 1983 werden Menschen mit dem undotierten Preis geehrt, die sich um den künstlerischen Tanz verdient gemacht haben. Liška stand fast 30 Jahre als Tänzer auf der Bühne, ehe er die Direktion des Münchner Ensembles übernahm.

Den Tanzpreis «Zukunft» 2012 erhält die Nachwuchskünstlerin Gözde Özgür. Die gebürtige Türkin ist ebenfalls beim Bayerischen Staatsballett verpflichtet. Ihre Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert. Die Preise werden im kommenden Jahr bei einer Gala im Essener Aalto-Theater verliehen.