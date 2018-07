Köln (SID) - Georg von Waldenfels, Präsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), hat Michael Stich als seinen Nachfolger ins Gespräch gebracht. "Wenn er zur Wahl antritt, würde ich meine Kandidatur zurückziehen", sagte von Waldenfels dem Hamburger Abendblatt, "er ist ein Mann, der im Tennis Großes geleistet hat, den Verband kennt und aus der Liebe zum Sport heraus agiert."

Stich, Wimbledonsieger 1991, war zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Seine PR-Beraterin wollte die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. "Wir werden uns an diesen Spekulationen nicht beteiligen", sagte Karen Krüger dem SID. Nach aktuellem Stand sind von Waldenfels und Karl Georg Altenburg die beiden einzigen Kandidaten für die Präsidentenwahl am 13. November in Berlin. "Wenn Herr Stich nicht antritt, werde ich um mein Amt kämpfen", sagte von Waldenfels.