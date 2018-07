New York (dpa) - Die Wall Street hat dank der Absage des Referendums in Griechenland mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Auch die überraschende Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank und mehrheitlich gute US-Konjunkturdaten stützten. Der Dow Jones schloss 1,76 Prozent höher bei 12 044 Punkten. Damit konnte er an seine starke Vortagsentwicklung anknüpfen. Der Euro behauptete sich im US-Handel über 1,38 Dollar.

