Berlin/Cannes/Athen (dpa) - Live-Ticker zur Euro-Schuldenkrise, zu den Entwicklungen in Griechenland und zum G20-Gipfel:

[16:01] +++ Draghi: Brüsseler Gipfel-Beschlüsse rasch umsetzen +++

Der neue EZB-Präsident Mario Draghi dringt auf die Umsetzung der Beschlüsse des Brüsseler Euro-Gipfels der vergangenen Woche. Der EZB-Rat halte es für «absolut notwendig ..., dass die europäischen Regierungen schnell die Maßnahmen umsetzen, die beim Gipfel am 26. Oktober beschlossen wurden», sagte Draghi am Donnerstag in Frankfurt.

[15:25] +++ Draghi: Konjunkturaussichten deutlich eingetrübt +++

Die Konjunkturaussichten haben sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank wegen der Staatsschuldenkrise deutlich eingetrübt. Das Wirtschaftswachstum dürfte in der zweiten Jahreshälfte sehr moderat ausfallen, sagte der neue EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt. Die Wachstumsprognosen für 2012 dürften deutlich sinken.

[15:24] +++ Dax nach Berg- und Talfahrt weiter im Plus +++

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt an seine Gewinne vom Vortag angeknüpft. Rückenwind gab es vor allem von Spekulationen über einen Rücktritt des griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou. Eine überraschende Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank stützte die Kurse am Nachmittag nur zeitweise. Der Dax verteidigte bis zuletzt ein Plus von 1,70 Prozent auf 6067 Punkte.