Berlin/Cannes/Athen (dpa) - Live-Ticker zur Euro-Schuldenkrise, zu den Entwicklungen in Griechenland und zum G20-Gipfel:

[16:22] +++ G20-Staaten wollen Weltwirtschaft ankurbeln +++

Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen für mehr Wirtschaftswachstum und mehr Jobs stärker an einem Strang ziehen. Ein «Aktionsplan für Wachstum und Beschäftigung» soll dafür sorgen, dass die Länder enger zusammenarbeiten. Das geht aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung hervor, das am Freitag beim G20-Gipfel in Cannes verabschiedet werden soll. Der Entwurf liegt der Nachrichtenagentur dpa in einer Kopie vor. Konkrete Maßnahmen bleiben die G20 schuldig.

[16:06] +++ Papandreou: Griechisches Referendum vom Tisch +++

Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou hat seine umstrittenen Pläne für ein Referendum zur Rettung vor dem Staatsbankrott abgesagt. Das gab er am Donnerstag in Athen bekannt. Die Absage sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass Gespräche mit der oppositionellen Nea Dimokratia (ND) zur Bildung einer Übergangsregierung zustande kommen. «Ich werde mit dem Chef der Nea Dimokratia sprechen», sagte Papandreou.

[16:01] +++ Draghi: Brüsseler Gipfel-Beschlüsse rasch umsetzen +++

Der neue EZB-Präsident Mario Draghi dringt auf die Umsetzung der Beschlüsse des Brüsseler Euro-Gipfels der vergangenen Woche. Der EZB-Rat halte es für «absolut notwendig ..., dass die europäischen Regierungen schnell die Maßnahmen umsetzen, die beim Gipfel am 26. Oktober beschlossen wurden», sagte Draghi am Donnerstag in Frankfurt.