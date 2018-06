Berlin/Cannes/Athen (dpa) - Live-Ticker zur Euro-Schuldenkrise, zu den Entwicklungen in Griechenland und zum G20-Gipfel:

[17:50] +++ Dax steigt kräftig +++

Die Absage des Referendums in Griechenland hat dem Dax am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt zuletzt kräftigen Auftrieb gegeben. Mit plus 2,81 Prozent bei 6133,18 Punkten beendete das Börsenbarometer den Handelstag.

[17:37] +++ Papandreou begrüßt Haltung der Nea Dimokratia +++

Papandreou hat die Bereitschaft der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) begrüßt, dem neuen Hilfsprogramm für Griechenland zuzustimmen. «Wir werden jetzt verhandeln, um zu sehen ob unsere Kooperation fortgesetzt werden kann», sagte Papandreou. Der einzige Weg damit Griechenland im Euroland bleibt, sei die Einhaltung der Vereinbarungen mit den Partnern in der EU. «Jetzt geht es darum das Geleistete nicht zu verlieren.» Er würdigte die Geduld der Menschen in Griechenland, die bislang «große Opfer» gebracht haben.

[17:02] +++ Dax baut Gewinne wieder aus +++

Der Dax hat am Nachmittag seine Gewinne wieder ausgebaut und ist zuletzt um 2,70 Prozent auf 6126,76 Punkte gestiegen.