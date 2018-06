Berlin/Cannes/Athen (dpa) - Live-Ticker zur Euro-Schuldenkrise, zu den Entwicklungen in Griechenland und zum G20-Gipfel:

[18:45] +++ Finanztransaktionssteuer kommt vorerst nicht +++

Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) bleiben im Kampf gegen gefährliche Spekulationsgeschäfte zerstritten. Nach ersten Entwürfen für die Abschlusserklärung des G20-Gipfels ist die französische G20-Präsidentschaft mit ihren Bemühungen um die Einführung einer globalen Finanztransaktionssteuer gescheitert. Schattenbanken soll es allerdings an den Kragen gehen.

[18:24] +++ Merkel hält Druck auf Griechenland aufrecht +++

Bundeskanzlerin Merkel macht in der Griechenland-Krise weiter Druck. «Für uns zählen Taten, nichts anderes», sagte Merkel mit Blick auf den Machtwechsel in Athen. Das Land müsse die Reform- und Spar-Beschlüsse des EU-Gipfels vom 27. Oktober umsetzen. Es sei derzeit nicht ersichtlich, wie das passieren könne.

[17:50] +++ Dax steigt kräftig +++

Die Absage des Referendums in Griechenland hat dem Dax am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt zuletzt kräftigen Auftrieb gegeben. Mit plus 2,81 Prozent bei 6133,18 Punkten beendete das Börsenbarometer den Handelstag.