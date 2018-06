Athen (dpa) - Griechenlands Ministerpräsident Papandreou hat unter bestimmten Umständen seine Bereitschaft zum Rücktritt signalisiert. «Ich klebe nicht an irgendeinem Stuhl», sagte Papandreou im Parlament in Athen. «Ich will nicht unbedingt wieder gewählt werden.» Zuvor hatte Oppositionschef Antonis Samaras den Rücktritt Papandreous gefordert. Erst danach könne es eine Übergangsregierung geben. Diese solle das internationale Hilfsprogramm unter Dach und Fach bringen, danach solle es Neuwahlen geben.

