Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf die jüngste Schiedsrichter-Affäre um mögliche Steuerhinterziehung reagiert und die Bundesliga-Referees am Freitag zum Rapport in die Frankfurter Verbandszentrale bestellt.

Die Verbandsspitze will dabei darauf dringen, dass die Unparteiischen möglichst schnell und aktiv an der Gesamtaufklärung durch die Steuerbehörden mitwirken. «Das Gespräch am Freitag dient vor allem dem Zweck, den Bundesliga-Schiedsrichtern zu vermitteln, wie die DFB-Führung die Gesamtsituation aufgrund der aktuellen Vorwürfe und Ermittlungen einschätzt», sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker der Nachrichtenagentur dpa.