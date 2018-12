Cannes/Athen (dpa) - Europa nimmt eine Staatspleite Griechenlands in Kauf, um den Euro zu retten. Das machten führende Politiker der Europäischen Union am späten Mittwochabend dem griechischen Premierminister Giorgos Papandreou vor dem G20-Gipfel in Cannes unmissverständlich klar.

Auf die Ankündigung Papandreous, das Volk über das jüngste Hilfspaket abstimmen zu lassen, reagierten die Geldgeber mit einem Einfrieren einer Überweisung von 8 Milliarden Euro.

Papandreou droht, mit seinem Kurs von seiner sozialistischen Partei entmachtet zu werden. Anführer des Aufstandes ist Finanzminister Evangelos Venizelos. Zahlreiche Minister und Abgeordnete der Sozialisten schlossen sich Venizelos am Donnerstag an. Die Parteispitze kam zu einem Krisentreffen in Athen zusammen. Papandreou will an diesem Freitag im Parlament, wo er nur eine Mehrheit von zwei Stimmen hat, die Vertrauensfrage stellen.

An den Aktienmärkte reagierten die Anleger mit Verkäufen, auch der Euro gab nach.

In angespannter Atmosphäre hatte Frankreichs Staatschef Nicolas am Vorabend des G20-Gipfels die Spitzen der EU, des IWF und Papandreou nach Cannes geladen. «Wir möchten nicht, dass der Euro zerstört wird», sagte Sarkozy danach. Sollten die Griechen sich dem Sparprogramm verweigern, sei die Eurozone auf den Austritt des Landes vorbereitet. «Wir sind gewappnet», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die bereits von den Euro-Finanzministern gebilligte neue, acht Milliarden Euro schwere Rate liegt bis zu einem Ja der Griechen zum Hilfspaket auf Eis. Das Referendum wird wohl am 4. Dezember abgehalten.

Das griechische Volk müsse klar sagen, ob es weiter in der Euro-Zone verbleiben wolle oder nicht, erklärten Merkel und Sarkozy. Beide zeigten sich darüber verärgert, nicht von Papandreou in dessen Pläne eingeweiht worden zu sein.