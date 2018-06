Cannes/Athen (dpa) - Die Schuldenkrise in Griechenland kostet den sozialistischen Premier Giorgos Papandreou die Alleinherrschaft. Die konservative Opposition will nur in die Regierung einsteigen, wenn der Sozialist zurücktritt und den Weg für Neuwahlen frei macht.

Unter massivem Druck der europäischen Partner und auch aus seiner eigenen Partei ließ Papandreou die Idee, ein Referendum über internationale Hilfen abzuhalten, plötzlich fallen.

Deutschland, Frankreich und die EU hatten in der Nacht zum Donnerstag, am Vorabend des G20-Gipfels von Cannes, mit aller Härte auf die da noch ungebrochene Ankündigung der Volksabstimmung reagiert: Acht Milliarden Euro Hilfsgelder wurden auf Eis gelegt, ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone wurde nicht mehr ausgeschlossen.

Es sind echte Chaostage in Athen: Papandreou gab die Volksabstimmung auf, um mit Oppositionschef Antonis Samaras ins Gespräch zu kommen. Dieser forderte danach den Rücktritt Papandreous. Erst dann sei eine gemeinsame Übergangsregierung möglich, die für kurze Zeit im Amt sei, «damit wir nicht bankrottgehen». Am Abend blieb offen, ob Papandreou sich dem beugt, oder ob es einen anderen Weg aus der Krise gibt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel machte noch einmal klar, dass Griechenland in der Pflicht stehe. «Für uns zählen Taten, nichts anderes», sagte Merkel. Das Land müsse die Reform- und Spar-Beschlüsse des EU-Gipfels vom 27. Oktober umsetzen.

Der französische Präsident und G20-Gastgeber Nicolas Sarkozy begrüßte den Verzicht auf das Referendum: «Das ist eine interessante Erklärung.»

Bevor der Gipfel der Staats- und Regierungschef der führenden Volkswirtschaften der Erde (G20) am Donnerstagmittag begann, kamen auch aus Rom Meldungen, die Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi stehe vor dem Ende, Neuwahlen würden sondiert.