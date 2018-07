Inhalt Seite 1 — G20 einigt sich nicht auf Transaktionssteuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cannes (dpa) - So sehr hatte die französische G20-Präsidentschaft einen Durchbruch erhofft. Doch die Top-Wirtschaftsmächte kommen beim Thema Finanztransaktionssteuer wohl nicht zusammen. Dafür nehmen sie sogenannte Schattenbanken ins Visier.

Nach ersten Entwürfen für die Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Cannes ist die französische G20-Präsidentschaft mit ihren Bemühungen um die Einführung einer globalen Finanztransaktionssteuer gescheitert. Die Top-Wirtschaftsmächte verpflichten sich laut dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag in einer Kopie vorlag, «die Regulierung und Aufsicht» in diesem Bereich zu stärken. Die Finanzminister und Notenbankchefs sollen im April über Fortschritte berichten.

Der Umfang von Schattenbanken ist durch stärkere Kontrollen im regulierten Finanzmarktbereich deutlich gewachsen - zwischen 2002 und 2010 von geschätzten 25 Billionen US-Dollar auf inzwischen 60 Billionen. Zahlreiche Finanzakteure wanderten zuletzt in den unregulierten «Schattenbankbereich» ab.

Die globale Finanztransaktionssteuer wird im Entwurf der Abschlusserklärung hingegen nur in einem Nebensatz erwähnt. «Wir erkennen die Initiativen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer in einigen unserer Staaten an», heißt es in dem Text.

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hatte die Abgabe zu Jahresbeginn als eines seiner großen Ziele für seine G20-Präsidentschaft genannt. «Ich weiß, dass die Steuer große Gegner beziehungsweise große Kritiker hat. Wir werden versuchen, sie zu überzeugen», sagte der Staatschef.

Als einer der größten Gegner einer Finanztransaktionssteuer gelten die USA. Sie halten eine Bankengebühr auf die Verbindlichkeiten der größten Geldhäuser für die bessere Lösung, um die Finanzindustrie an den Belastungen durch die Krise zu beteiligen. Selbst in der EU gibt es keinen einheitlichen Kurs. Während Länder wie Deutschland und Frankreich dafür sind, die Steuer notfalls nur auf EU-Ebene einzuführen, lehnt Großbritannien dies ab.

Stärker unter die Lupe genommen werden soll der bisher weitgehend unregulierte Markt für außerbörslich gehandelte Kreditderivate (OTC/«Over the Counter»). «Die Reform (...) ist entscheidend für ein widerstandsfähigeres Finanzsystem», heißt es in dem Entwurf.