Cannes (dpa) - Während die führenden Industriestaaten der Welt auf dem G20-Gipfel in Cannes zusammenkommen, droht der griechischen Regierung unter Ministerpräsident Giorgos Papandreou das Aus. Zahlreiche Minister und Abgeordnete der Sozialisten fordern die Bildung einer Regierung der Nationalen Rettung. Die Euro-Länder haben indessen den Druck auf Griechenland massiv erhöht. Athen müsse klar sagen, ob es weiter in der Euro-Zone verbleiben wolle oder nicht, sagten Merkel und Sarkozy in Cannes.

