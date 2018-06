Cannes (dpa) - Deutliche Worte von Frankreichs Staatspräsident: Nicolas Sarkozy hat den angeschlagenen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi zum entschlossenen Kampf gegen die Schuldenkrise aufgefordert. Er habe Vertrauen in die italienische Wirtschaft, sagte Sarkozy in Cannes nach Abschluss des ersten Tages des G20-Gipfels. In diesem Zusammenhang erwähnte er allerdings Berlusconi nicht. Der italienische Regierungschef hatte es nicht geschafft, vor dem Gipfel Sparversprechen in konkrete Gesetze zu gießen.

